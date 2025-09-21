Врач предупреждает! Полный отказ от этих продуктов может разрушить организм

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил в своем Telegram-канале, что модные пищевые привычки нередко наносят больше вреда, чем пользы.

По наблюдению врача, всё больше людей полностью исключают соль из рациона, хотя организм работает на физиологическом растворе, основу которого составляет именно соль. Если её запасы не пополняются, начинаются сбои, способные привести к развитию заболеваний.

Не менее опасным Вялов назвал и ограничение белка. По его словам, когда человек заменяет полноценное питание лишь овощами и фруктами, он лишает организм строительного материала. В результате тело буквально начинает «рушиться».

Эксперт подчеркнул: многие уверены, что питаются правильно, но на деле их рацион оказывается несбалансированным. Исключение условно вредных продуктов не делает питание автоматически полезным. Баланс — главный принцип, который позволяет сохранить здоровье.

