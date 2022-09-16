Полина Лосан

Врач: операция на глазах у Шатунова не могла вызвать развитие тромба Врач Осипов: операция на глазах у Шатунова не могла вызвать развитие тромба

16 сентября 2022 в 12:48

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым в зале Троекуровского кладбища