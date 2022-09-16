Сделанная незадолго до смерти операция на глазах у певца Юрия Шатунова не могла вызвать у него развитие тромба, заявил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, о ней врачи сосудистого центра в Домодедово ничего не знали, поэтому ускорить или предотвратить кончину они не могли. В больнице уверены, что коррекция зрения никак не повлияла на фатальный итог.
Никакая операция на глазах не может повлиять на образование тромбов и холестериновых бляшек в сосудах сердца или головы. Причиной смерти Шатунова был обширный инфаркт от тромба в сосуде. Он формировался не один день, а в течение наверное нескольких лет. Более того, впоследствии при экспертизе было выявлено у него даже несколько тромбов. К тому же современные технологии, применяемые сейчас в офтальмологии, вообще исключают побочные эффекты, — рассказал главврач.
Смерть народного певца снова стала поводом для обсуждений после того, как его друг Николай Алексеев сообщил, что в этом году у Шатунова резко ухудшилось зрение и он решился на операцию. Лечить глаза решили в одном из частных офтальмологических центров Подмосковья. По словам Алексеева, операция прошла успешно. Близкие отмечали, что видеть артист стал заметно лучше. Но многие задались вопросом, не подорвало ли это вмешательство здоровье музыканта.
Адвокат Андрей Алешкин ранее сообщил, что сын умершего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова может продолжить исполнять его хиты после вступления в наследство. По его словам, через шесть месяцев после смерти артиста его вдова Светлана должна вступить в наследство и может передать права на песни своим детям, включая старшего сына Дэнниса.