Стало известно, кто может продолжать петь песни Юрия Шатунова Сын Юрия Шатунова сможет официально исполнять его песни

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Сын умершего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова может продолжить исполнять его хиты после вступления в наследство, рассказал «Комсомольской правде» адвокат Андрей Алешкин. По его словам, через шесть месяцев после смерти Шатунова его вдова Светлана должна вступить в наследство и может передать права на песни своим детям, включая старшего сына Дэнниса.

Он как законный наследник своего отца сможет исполнять его хиты под той же фамилией — Шатунов <...> При этом права на хиты не нужно будет продавать, передавать, искать нового вокалиста — всё решается простым вступлением в наследство. И этот выход из ситуации мне кажется самым разумным, — заявил адвокат.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов, однако Шатунов скончался.

Незадолго до смерти исполнитель участвовал в судебном процессе о передаче ему прав на песни группы: ответчиком в процессе был экс-продюсер коллектива Андрей Разин. Впоследствии Разин обвинил судью, ведшую иск, в смерти певца, заявив, что та удовлетворила иск и обнадежила Шатунова, спровоцировав эмоциональный всплеск и остановку сердца.