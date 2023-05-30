Врач объяснила, как сделать окрошку полезнее Врач Кашух посоветовала не использовать квас в качестве основы для окрошки

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Чтобы сделать окрошку полезнее, лучше не использовать в качестве основы для холодного супа квас, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она пояснила «Газете.Ru», что при использовании магазинного кваса появляется риск развития диабета и ожирения из-за большого содержания сахара. По ее словам, с осторожностью следует отнестись к этому напитку при болезнях ЖКТ.

Для улучшения вкуса в квас добавляют большое количество сахара, поэтому регулярное употребление такого напитка повышает риск ожирения и развития сахарного диабета. Кроме того, квас рекомендуется с осторожностью употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, — отметила специалист.

По словам врача, можно использовать в качестве основы кефир или натуральный домашний квас, который содержит витамины B, E и поддерживает нормальную микрофлору кишечника. Кефир является пробиотиком и содержит лакто- и бифидобактерии, необходимые для обмена веществ и нормального пищеварения. Кроме того, не стоит добавлять в окрошку колбасу и ветчину. Лучше заменить их отварной курицей, говядиной или телятиной.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что продукты с содержанием витаминов D и K2, такие как бобовые и жирная морская рыба, улучшают усвоение кальция в организме. По его словам, хотя молочные и кисломолочные продукты являются основным поставщиком кальция, этот элемент далеко не всегда правильно усваивается.