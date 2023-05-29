Диетолог рассказал, как правильно снабжать организм кальцием Диетолог Гинзбург назвал бобовые и рыбу продуктами, улучшающими усвоение кальция

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Продукты с содержанием витаминов D и K2, такие как бобовые и жирная морская рыба, улучшают усвоение кальция в организме, рассказал в разговоре с «Москвой 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он напомнил, что хотя молочные и кисломолочные продукты являются основным поставщиком кальция, этот элемент далеко не всегда правильно усваивается.

Проблема больше не в том, что человек мало его употребляет. А в том, что он ест недостаточно продуктов, которые способствуют усвоению кальция, — пояснил эксперт.

Кальций незаменим для укрепления костной ткани, и его усвоению помогают продукты с содержанием витаминов D и K2, которые необходимо обязательно включить рацион. Витамином K2 богаты прежде всего бобовые всех видов, а витамином D — жирная морская рыба, рыбий жир и яичные желтки.

Ранее врач Надежда Подкорытова предупредила об опасности чрезмерного увлечения монодиетами, так как они приводят к дефициту важных для организма микроэлементов. По ее словам, монодиеты противопоказаны при заболеваниях ЖКТ, гипертонии, диабете, мочекаменной болезни и беременности. После возвращения к привычному питанию повышается риск не просто восстановить изначальный вес, но и набрать дополнительные килограммы.