Россиян предупредили о вреде монодиет Врач Подкорытова предупредила о развитии диабета из-за монодиет

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Человеку необходимо получать разнообразные питательные вещества, белки, жиры и углеводы, в то время как монодиеты приводят к дефициту важных для организма микроэлементов, предупредила врач Надежда Подкорытова. Она рассказала «Газете.Ru», что такие ограничения могут привести к диабету второго типа, ожирению и расстройствам желудочно-кишечного тракта.

При серьезном ограничении калорий происходит не только уменьшение костной массы, но и снижается фертильность. Монодиета нередко приводит к расстройствам ЖКТ и таким болезням, как диабет второго типа и ожирение, а также вызывает дефицит железа, — пояснила специалист.

По словам врача, монодиеты противопоказаны при заболеваниях ЖКТ, гипертонии, диабете, мочекаменной болезни и беременности. Подкорытова предупредила, что после возвращения к привычному питанию повышается риск не просто восстановить изначальный вес, но и набрать дополнительные килограммы. Специалист подчеркнула, что нельзя соблюдать монодиету дольше двух недель. Из-за нехватки нужных веществ могут начаться проблемы со здоровьем. Например, избыток риса может вызвать дефицит калия, творог нарушает обмен кальция, а кефир — работу кишечника.

Терапевт Елена Киселева ранее рассказала, что кетодиета противопоказана при болезнях сердца и сосудов, а также при надпочечниковой, почечной и печеночной недостаточности. По ее словам, из-за резкого исключения углеводов возможно возникновение слабости и недомогания.