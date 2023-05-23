Эндокринолог перечислила подводные камни кетодиеты Эндокринолог Киселева указала на опасность кетодиеты при болезнях сердца и сосудов

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При кетодиете организм использует жиры в качестве основного источника энергии, при этом у такой диеты есть ряд противопоказаний, в частности, заболевания сосудов и сердца, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева. Она напомнила, что при кетодиете соотношение питательных веществ смещается от углеводов в сторону жиров: 20–25% белков, 70% жиров и 5–10% углеводов.

По словам врача, помимо людей с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями, кетодиета также категорически противопоказана при надпочечниковой, почечной и печеночной недостаточности, доказанных ферментных недостаточностях, а также беременным и кормящим женщинам.

Использовать кетодиету можно, но под контролем врача, при желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, мочекаменной болезни, подагре и при сахарном диабете первого типа, подчеркнула специалист.

Самое грозное осложнение данного рациона — это кетоацидоз. Это чрезмерное накопление в крови кетоновых соединений, которое может привести к коме и даже летальному исходу. Развивается чаще при наличии сахарного диабета, особенно первого типа, — предупредила Киселева.

В самом начале при смене рациона из-за резкого исключения углеводов возможно возникновение слабости и недомогания, поэтому при переходе на кетодиету рекомендуется постепенное уменьшение количества углеводов до целевого, рассказала медик.

Эндокринолог подчеркнула, что у кетодиеты есть масса плюсов. Она способствует снижению веса и уровня глюкозы в крови, понижает уровень плохих фракций липидов, уменьшает эпилептическую активность мозга, оказывает противовоспалительный эффект при аутоиммунных заболеваниях, облегчает симптомы болезни Альцгеймера, аутизма и рассеянного склероза. Кроме того, кетодиета снижает риск развития рака, помогает в профилактике инсулинорезистентности и заболеваний печени.

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