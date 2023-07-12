Врач назвал самую распространенную причину травмирования Врач Мележик назвал состояние алкогольного опьянения самой частой причиной травмирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее распространенной причиной травмирования являются состояния алкогольного и наркотического опьянения. Около 70% случаев связаны с этими факторами, рассказал заведующий отделением травматологии стационара № 2 Люберецкой областной больницы Сергей Мележик. Он сообщил в беседе с «Радио 1», что чаще всего люди получают травмы в выходные и праздничные дни.

Примерно 70% случаев травмирования связано с приемом спиртного, алкогольсодержащих или наркотических веществ. <...> Число внешних причин, приводящих к травмам, увеличивается в выходные и праздники. Это драки и тому подобное, — сказал специалист.

По словам врача, в случае обнаружения на улице человека, находящегося без сознания, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Мележик добавил, что до приезда специалистов нужно проверить, нет ли препятствий для свободного дыхания пострадавшего. Если человек находится в сидячем положении, то лучше его положить. В случае кровотечения следует наложить жгут. Врач призвал не оставаться равнодушными и помогать пострадавшим.

Терапевт Ольга Чиркова ранее заявила, что даже небольшой порез от осколка или ракушки на пляже может привести к заражению крови. Врач посоветовала брать с собой походную аптечку с перевязочными материалами и антисептиками — йодом или зеленкой, перекисью водорода или хлоргексидином, чтобы быстро обработать рану.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.