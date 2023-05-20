Врач дал совет, как не потолстеть при отказе от курения Нарколог Масякин: при отказе от курения надо перестать есть тяжелую пищу и продукты с Е

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Человеку, бросающему курить, следует исключить из своего рациона «мусорную еду», продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками и сахарозаменителями. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Он предупредил, что в первые месяцы отказа от сигарет может наблюдаться набор веса, поэтому перед этим желательно проконсультироваться у врача и получить рекомендации по низкокалорийной диете.

В процессе отказа от курения необходимо исключить из рациона «мусорную еду», продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя, — рекомендовал Масякин.

Он отметил, что фрукты и овощи, напротив, ограничивают набор веса за счет низкой энергетической плотности и большого содержания пищевых волокон.

По словам врача, при отказе от курения, помимо феномена «заедания стресса» с повышением уровня кортизола, также может наблюдаться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что также способствует увеличению веса.

Ранее нарколог Даниил Петров рассказал, что избавиться от никотиновой зависимости помогает комбинация медикаментозной терапии и психотерапевтической работы. По его словам, высокую эффективность показывают когнитивно-поведенческая терапия и никотин-заместительная терапия. Помимо того, на первых этапах отказа от курения может применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, а также снотворных и противотревожных препаратов.

В свою очередь психиатр Владимир Скавыш посоветовал родителям подростка, который начал курить, следует в первую очередь поговорить с ним, а не наказывать. По его словам, в этой ситуации необходимо наладить диалог со своим ребенком, чтобы в доверительной обстановке выяснить мотивы его поведения. Также стоит обратить внимание на компанию, с которой он проводит время.