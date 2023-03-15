Психиатр дал совет, как правильно реагировать на начавшего курить подростка Психиатр Скавыш посоветовал родителям поговорить с начавшим курить подростком

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Родителям подростка, который начал курить, следует в первую очередь поговорить с ним, а не наказывать, рассказал РИАМО психиатр Владимир Скавыш. По его словам, в этой ситуации необходимо наладить диалог со своим ребенком, чтобы в доверительной обстановке выяснить мотивы его поведения. Также стоит обратить внимание на компанию, с которой он проводит время.

Правильной реакцией на курение подростка будет разговор по душам: «Почему ты куришь?» Важно понять мотивы такого поведения. А значит, нужен диалог и доверительный разговор. Нельзя кричать, бить, наказывать или читать назидательную лекцию, — подчеркнул Скавыш.

Психиатр пояснил, что подросток может отучиться от курения, если сменит круг общения и не будет близко дружить с курильщиками. Помимо того, важны регулярные физические нагрузки. Эксперт подчеркнул, что для отказа от курения необходима установка на систематический труд и творческую активность, а не на «легкие» удовольствия, такие как алкоголь или табак.

Детский психолог Наталья Наумова ранее заявила, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. Им ни в коем случае нельзя критиковать и ставить ультиматумы, подчеркнула эксперт. По ее словам, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.