Нарколог перечислил лучшие способы лечения зависимости от никотина Нарколог Петров: антидепрессанты и психотерапия помогут избавиться от никотиновой зависимости

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Избавиться от никотиновой зависимости помогает комбинация медикаментозной терапии и психотерапевтической работы, рассказал Lenta.ru нарколог Даниил Петров. По его словам, высокую эффективность показывают когнитивно-поведенческая терапия и никотин-заместительная терапия. Помимо того, на первых этапах отказа от курения может применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, а также снотворных и противотревожных препаратов.

Важно проводить психотерапевтическую работу для полного избавления от тяги к курению. Хороший эффект дает когнитивно-поведенческая терапия. Также на первых этапах может также применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, снотворных, противотревожных препаратов, — подчеркнул Петров.

Врач призвал не заниматься самолечением и подчеркнул, что препараты для борьбы с никотиновой зависимостью должны назначаться только специалистом. Также он уточнил, что никотин-заместительная терапия длится от одного до двух месяцев.

Нарколог добавил, что зависимость от никотина тяжело поддается лечению. Она вызывает очень сильную психологическую зависимость, пояснил эксперт. При этом электронные сигареты ничем не отличаются от обычных и могут нести даже большую опасность, поскольку способны провоцировать развитие рака, подчеркнул Петров.

Врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков ранее рассказал, что курение вейпа может привести к необратимым последствиям, в том числе тяжелым поражениям легких, развитию онкологических заболеваний и даже смерти. Эксперт пояснил, что в жидкости для вейпов содержится большое количество вредных примесей, например, ароматизатор диацетил, который способен привести к развитию облитерирующего бронхиолита, который крайне сложно поддается лечению.