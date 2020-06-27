Возобновляющий работу свинг-клуб запретил посетителям секс из-за COVID-19

Популярный свинг- и фетиш-клуб Великобритании, открывающийся 4 июля на волне послабления эпидемиологических мер, заявил своим посетителям о запрете сексуальных контактов в помещении. Клуб пока будет работать как обычный отель или бар.
Речь идёт о популярном заведении для взрослых Xtasia, в котором есть секс-качели, подземелья, хот-споты и оборудование для бондажа. В рейтинге бронирования на booking.com в январе оно было оценено как одно из лучших мест.
На веб-сайте клуба говорится, что после открытия посетителям придётся держать двухметровую социального дистанцию. Исключение будет сделано только для проживающих совместно людей.
Наша цель на данный момент — создать большую социальную площадку, где можно наблюдать общение на безопасной дистанции между членами клуба, заинтересованными в занятиях свингом и фетишем. Со временем мы начнём разрешать развлечения сначала в рамках семейной группы, и в конечном итоге вернёмся к нормальной жизни, — говорится в заявлении клуба.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 10 млн человек по всему миру, более 482 тысяч умерли. Великобритания занимает пятое место по числу выявленных диагноз. На сегодняшний день COVID-19 обнаружен у 311,7 тысяч жителей королевства, 43,5 тысячи пациентов скончались от этой болезни.
23 марта премьер-министр Борис Джонсон объявил о новом этапе снятия противокоронавирусных ограничений. С 4 июля смогут возобновить работу гостиничный сектор, а также бары и рестораны, кинотеатры и музеи. Учреждения могут открываться, если на их территории будут создаваться возможности для сохранения социальной дистанции.
Как писал NEWS.ru, учёные из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний (LSHTM) заявили о вероятности второй волны коронавируса в Великобритании. По их словам, она будет в 2,5 раза сильнее первой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен