Кто такой Захар Прилепин на самом деле На российского писателя и телеведущего Захара Прилепина было совершено покушение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

В субботу, 6 мая 2023 года, было совершено покушение на российского писателя и телеведущего Захара Прилепина — автомобиль с ним взорвали в Нижегородской области, погиб его соратник Александр Шубин. Сам Прилепин госпитализирован. Чем известен Захар Прилепин, кто он на самом деле — в материале NEWS.ru.

Чем известен Прилепин-писатель

Захар Прилепин начал публиковаться в 2003-м — сначала в газете «День литературы», также его материалы появлялись в «Литературной газете», журналах «Север», «Дружба народов», «Роман-газета», «Новый мир» и других. Из-под пера Прилепина вышло шесть романов: «Патологии» (2004), «Санькя» (2006), «Грех» (2007), «Чёрная обезьяна» (2011), «Обитель» (2014) и «Некоторые не попадут в ад» (2019).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин на книжной ярмарке в Москве

Кроме того, Прилепин выпустил восемь сборников рассказов, несколько биографических книг, в том числе для серии «Жизнь замечательных людей» о поэте Сергее Есенине, писателях Леониде Леонове и Михаиле Шолохове. В публицистике Прилепин попробовал себя, представив работы «Письма с Донбасса. Всё, что должно разрешиться...» (2016), «Истории из лёгкой и мгновенной жизни» (2020), «Имя рек. 40 причин поспорить о главном» (2020).

«Одна из моих книг донбасского цикла называется „Всё, что должно разрешиться. Хроника идущей войны“. Первый вариант этой книги мы представляли вместе с Александром Захарченко в Москве примерно в 2016 году. Потом книжка четыре раза дописывалась мною, потому что всё время кто-то из главных персонажей погибал, и о нём я писал уже в прошедшем времени. В последний раз она выходила и заканчивалась разговором моим с Вохой — Владимиром Жогой, вот и его уже нет», — рассказывал Прилепин на книжном фестивале «Красная площадь» в 2022 году.

Он признавался, что боится «теперь что-то добавлять или переписывать, так как книга уже стала таким большим некрологом».

«Хотя изначально была бодрая, весёлая — про нас, про русский мир. А сейчас я почти всех своих друзей из ДНР похоронил. У меня есть несколько донецких, донбасских книжек. Я стал, наверное, в какой-то степени летописцем этих событий», — отмечал автор.

Чем известен Прилепин-журналист

В 2000-м писатель устроился журналистом в нижегородскую газету «Дело», публиковался под многими псевдонимами, самый известный из них — Евгений Лавлинский. В 2001-м Прилепин стал главредом издания. С 2007-го по 2015-й — гендиректор и главред «Новой газеты» в Нижнем Новгороде.

Вместе с писателем Сергеем Шаргуновым 1 июля 2012-го он возглавил редакцию портала «Свободная пресса»: первый стал главредом, а Прилепин — шеф-редактором.

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС Захар Прилепин, 2007 год

Чем известен Прилепин-телеведущий

В октябре 2013-го выходила его авторская программа «Прилепин» на телеканале «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). С 1 ноября 2015-го по ноябрь 2017-го вел музыкальное шоу «Соль» на РЕН ТВ.

С января 2016-го по июнь 2017-го — ведущий авторской программы «Чай с Захаром» на телеканале «Царьград».

С 10 ноября 2017-го и по настоящее время он ведет авторский проект на НТВ «Захар Прилепин. Уроки русского».

Чем известен Прилепин-музыкант

В 2011-м Прилепин в качестве рэп-исполнителя выпустил совместный трек «Котята» с группой «25/17», в том же году он создал собственный коллектив «Элефанк» и записал дебютный альбом «Времена года», всего вышло три пластинки проекта.

С 2013-го Прилепин сотрудничает с хип-хоп-артистом Ричем (Ричард Семашков).

Чем известен Прилепин в театральном мире

В декабре 2018-го Захара Прилепина назначили заместителем худрука по литературной части МХАТа им. М. Горького. Он не лишился должности после увольнения художественного руководителя Эдуарда Боякова и продолжил работать под началом нового руководителя МХАТа Владимира Кехмана.

В интервью NEWS.ru Прилепин так объяснял этот факт: «Мы встретились [с Кехманом], проговорили в течение двух минут базовые вещи. Я задал несколько принципиальных для себя вопросов, получил ответы, которые меня в целом устроили, и сказал, что у меня есть спектакль „Женщины Есенина“, который мне нужно довести до ума. Не потому что я имею к нему отношение, а потому что артисты работали над ним год. И спектакль, как мне кажется, получился».

Прилепин уточнил, что из его книги о Есенине, состоящей из 1089 страниц, для спектакля «Женщины Есенина» «вычленили одну сюжетную линию».

«Даже часть сюжетной линии — его взаимоотношения с матерью и с женщинами. Как мне кажется, это вещи, проистекающие одна из другой: у Есенина был конфликт с матерью, потому что мать уходила от отца, родила ребёнка от другого мужчины. И в детстве у него уже возникло полусиротское восприятие жизни. Он говорил, что не может это простить матери, что „презирает её как женщину и как человека“, он в письме одном так пишет», — рассказал автор.

Захар Прилепин считает, что отношения с матерью повлияли на всю судьбу Есенина.

«Эта вещь не позволила ему создать хотя бы раз устойчивую семью — там было месяца полтора, когда они худо-бедно прожили с Зинаидой Райх, с первой законной женой и матерью его детей. Он даже говорил поэту Петру Орешину, что женись, жизнь вместе с женщиной — это хорошо. Но потом вскоре оставил Райх и сбежал. И дальше не получалось ничего. Неспособный, конечно, был к семейной жизни человек. Мы не можем во всём этом обвинять мать, но какая-то трагедия была заложена. И мы её рассматриваем. Без всякой пошлости, а как трагедию человека, который нам всем дорог, нами любим», — говорил писатель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель художественного руководителя МХАТа имени М. Горького Захар Прилепин во время интервью изданию NEWS.ru

Чем известен Прилепин-политик и Прилепин-военный

Прилепин в разные годы являлся сторонником Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована по решению суда) и «Другой России» (организация признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена), принимал участие в митингах оппозиции.

В 2014-м Прилепин поддержал воссоединение Крыма с Россией, позже заявлял о своем участии в боевых действиях на юго-востоке Украины против ВСУ, в 2018-м вошел в состав штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

В октябре 2019-го Прилепин создал общественное движение «За правду», которое объединилось со «Справедливой Россией» Сергея Миронова.

Прилепин находится под санкциями Евросоюза, а также Великобритании, Канады, Швейцарии, Украины, Австралии и Новой Зеландии после начала СВО РФ на Украине в 2022-м.

Фото: zakharprilepin/t.me Захар Прилепин

Кроме того, Прилепин был советником главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко (погиб 31 августа 2018-го), замкомандира батальона спецназа по работе с личным составом военизированных подразделений ДНР в звании майора.

С 2019-го Прилепин является членом Общественного совета при Минобороны России, где входит в комиссию по вопросам правопорядка и воинской дисциплины.

В начале 2023-го Прилепин, начинавший службу в ОМОНе, подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону проведения специальной военной операции России на Украине — эту информацию NEWS.ru подтвердил депутат Госдумы Геннадий Семигин.