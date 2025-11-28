Вот и все: Роскомнадзор официально заявил о начале блокировки WhatsApp

Вот и все...Роскомнадзор официально заявил о начале блокировки WhatsApp. Ведомство постепенно вводит ограничения на работу данного мессенджера в России из-за несоблюдения законодательства, пишет News.ru. Уточняется, что мессенджер используется для организации терактов и мошенничества, а также не выполняет требования по предупреждению и пресечению преступлений на территории страны.

WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России, - сказано в сообщении.

В случае дальнейшего игнорирования этих требований сервис будет заблокирован. Представители Роскомнадзора уточнили, что отключение звонков в WhatsApp началось еще в августе, а новые ограничения вводят поэтапно, чтобы пользователи успели перейти на альтернативные приложения. Ведомство рекомендует россиянам использовать российские мессенджеры для безопасного общения и сохранения связи.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России в течение следующих шести месяцев. Подробнее в материале NEWS.ru.