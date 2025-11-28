День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:35

Вот и все: Роскомнадзор официально заявил о начале блокировки WhatsApp

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вот и все...Роскомнадзор официально заявил о начале блокировки WhatsApp. Ведомство постепенно вводит ограничения на работу данного мессенджера в России из-за несоблюдения законодательства, пишет News.ru. Уточняется, что мессенджер используется для организации терактов и мошенничества, а также не выполняет требования по предупреждению и пресечению преступлений на территории страны.

WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России, - сказано в сообщении.

В случае дальнейшего игнорирования этих требований сервис будет заблокирован. Представители Роскомнадзора уточнили, что отключение звонков в WhatsApp началось еще в августе, а новые ограничения вводят поэтапно, чтобы пользователи успели перейти на альтернативные приложения. Ведомство рекомендует россиянам использовать российские мессенджеры для безопасного общения и сохранения связи.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России в течение следующих шести месяцев. Подробнее в материале NEWS.ru.

Проверено редакцией
WhatsApp
Роскомнадзор
блокировки
мессенджеры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жесткое испытание». Новый вирус опаснее COVID-19: пандемия уже на пороге?
Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.