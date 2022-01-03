Володин рассказал об истории новогодних каникул в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поделился в своём Telegram-канале постом об истории появления новогодних каникул в России, он приурочил его к середине праздничных дней. Как отметил глава нижней палаты парламента, традиция отдыхать на Новый год и Рождество в государстве относительно молодая и ведёт свою историю с 1947 года.

В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 году, — отметил Володин.

Он также подчеркнул, что только через 2 года, в 1993-ем, выходным днём стал и 2 января. А в 2004 году изменения были внесены и в Трудовой кодекс, они давали право отдыхать 5 дней — с 1 по 5 января.

Вместе с этим 7 января праздновалось Рождество. В 2012-ом праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января. С тех пор праздничный «отгул» ежегодно составляет около 10 дней. Но регулярно звучат все новые предложения: кто-то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто-то — добавить к отпуску, кто-то — вовсе отказаться от них, — резюмировал спикер.

Ранее председатель Госдумы в Telegram-канале рассказал о принятых в 2021 году инициативах, часть которых вступит в силу уже в первом месяце нового года. В частности, он обратил внимание на увеличение материнского капитала, защиту прав граждан страны и налоговый вычет на спорт.