Володин призвал ввести «уголовку» для лихачей

На Совете Думы планируется рассмотрение инициативы о введении уголовной ответственности для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, добавив, что поправки разрабатывались группой депутатов: Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым, Евгением Москвичёвым и Адальби Шхагошевым.

Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность, — написал Володин.

Он добавил, что ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы «прославиться в социальных сетях» и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Такое поведение опасно для окружающих и не только для участников дорожного движения, но и для тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве два автoмобиля столкнулись лоб в лоб, в них врезался ещё один. За рулём BMW, который стaл виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажира госпитaлизировали, но он скончался в больнице.