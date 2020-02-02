https://static.news.ru/photo/57b2f42e-45d3-11ea-8349-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по изучению ситуации в пяти субъектах РФ, где в 2019 году отмечена максимальная убыль населения.

По мнению Володина, членами такой группы должны стать представители изучаемых регионов, профильных парламентских комитетов и министерств. Спикер заявил, что эта тема будет обсуждаться в понедельник, 3 февраля, на заседании Совета Госдумы.

Необходимо <...> постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики, — цитирует Володина ТАСС.

Ранее NEWS.ru приводил предоставленную Росстатом статистику численности постоянного населения регионов страны. Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах. Среди отдельных регионов лидерами антирейтинга по убыли населения стали Саратовская область (19 тысяч человек), Омская область (17,6 тысячи), Кемеровская область (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), а также Волгоградская область (15,8 тысячи).