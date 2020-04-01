Володин на примере депутатов объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

https://static.news.ru/photo/b1790962-7422-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время планерного заседания объяснил коллегам, почему женщины живут дольше мужчин.

Он привёл в пример парламентария Алёну Аршинову, которая была на рабочем месте в маске и одноразовых перчатках, а также сидящих рядом с ней на заседании представителей сильного пола, не использовавших средства индивидуальной защиты.

Женщины, заметил Володин, более организованны и дисциплинированны. Спикер Госдумы, указав на Аршинову, заявил, что именно такие люди ведут страну к процветанию, потому что «соблюдают режим самоограничения».

Возле этого он обратился к мужчинам, сидящим на заседании без масок и перчаток. Володин сделал им замечание по этому поводу.

А вот если кто-то из вас, не дай бог, заболеет, — строго заявил спикер Госдумы, слова которого приводит ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, почему мужчины живут меньше женщин. Оказалось, что в этом виноваты половые хромосомы XY.