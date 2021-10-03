Вольеры в сафари-парке «Тайган» после нападения тигра обнесли «колючкой»

Вольеры с хищниками в сафари-парке «Тайган» в Крыму огородили колючей проволокой после того, как тигр откусил палец ребёнку. Ранее также были полностью окружены «колючкой» клетки с шимпанзе. Об этом сообщает «МК в Крыму».

Владелец парка львов Олег Зубков заявил, что клетки были ограждены и до несчастного случая, однако люди частенько нарушали правила безопасности.

Теперь натянули на ограждение колючую проволоку в два ряда, несмотря на то что эстетика нарушена. Не хотелось этого делать, но пришлось. Возле некоторых вольеров даже специально не стали подрезать кусты, чтобы люди не подходили ближе, — рассказал Зубков.

Ранее сообщалось, что региональные правоохранительные органы проверят исполнение обязанностей родителей по воспитанию ребёнка. В результате травмы младенцу пришлось ампутировать палец.

Адвокат матери пострадавшего ребёнка Александр Карабанов заявил, что готовится обращение к главе Следственного комитета РФ по этому инциденту. Карабанов считает, что тигр нанёс ребёнку вред, потому что сотрудники «Тайгана» недостаточно позаботились о безопасности своих посетителей.