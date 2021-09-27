Тигр откусил палец младенцу в крымском сафари-парке «Тайган»
Александр Чеков
Александр Чеков
15:41, 27 сентября 2021
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В крымском сафари-парке «Тайган» тигр укусил палец годовалому ребёнку, когда родители с ним посещали этот парк. Региональные правоохранительные органы начали проверку инцидента, будет оценено исполнение обязанностей родителей ребёнка по его воспитанию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По предварительной информации, в минувшее воскресенье, 26 сентября 2021 года, во время посещения жительницей г. Краснодара и её малолетним ребёнком 2020 г.р. парка львов, ребёнок получил травму руки, — говорится в сообщении.
Младенец был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу. где ему ампутировали палец. добавляет «Коммерсант». По словам медиков, сейчас состояние ребёнка не вызывает опасений.
Региональная прокуратура собирается установить все обстоятельства инцидента. При этом будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных.
Кроме того, будет оценено исполнение обязанностей родителей ребёнка по его воспитанию.
Ранее также стало известно о гибели в «Тайгане» подшефного львёнка певца Филиппа Киркорова. Его король отечественной эстрады буквально вырвал из пасти взрослых львов, будучи в этом парке на экскурсии. Большие львы на его глазах загрызли двух львят, львица успела спасти только одного детёныша, которого и «усыновил» Киркоров. Но и этот питомец погиб, потому что директор парка забыл запереть клетку со львами.
Владелец одного из погибших львов рассказал, что животные содержатся в данном учреждении «как в концлагере».