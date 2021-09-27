Тигр откусил палец младенцу в крымском сафари-парке «Тайган»

В крымском сафари-парке «Тайган» тигр укусил палец годовалому ребёнку, когда родители с ним посещали этот парк. Региональные правоохранительные органы начали проверку инцидента, будет оценено исполнение обязанностей родителей ребёнка по его воспитанию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительной информации, в минувшее воскресенье, 26 сентября 2021 года, во время посещения жительницей г. Краснодара и её малолетним ребёнком 2020 г.р. парка львов, ребёнок получил травму руки, — говорится в сообщении.

Младенец был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу. где ему ампутировали палец. добавляет «Коммерсант» . По словам медиков, сейчас состояние ребёнка не вызывает опасений.

Региональная прокуратура собирается установить все обстоятельства инцидента. При этом будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных.

Кроме того, будет оценено исполнение обязанностей родителей ребёнка по его воспитанию.

Ранее также стало известно о гибели в «Тайгане» подшефного львёнка певца Филиппа Киркорова. Его король отечественной эстрады буквально вырвал из пасти взрослых львов, будучи в этом парке на экскурсии. Большие львы на его глазах загрызли двух львят, львица успела спасти только одного детёныша, которого и «усыновил» Киркоров. Но и этот питомец погиб, потому что директор парка забыл запереть клетку со львами.

Владелец одного из погибших львов рассказал, что животные содержатся в данном учреждении «как в концлагере».