Мать ребёнка с откушенным в «Тайгане» пальцем подготовит заявление в СК

В отношении владельцев крымского сафари-парка «Тайган», где тигр откусил палец новорождённому, будет заведено уголовное дело считает кандидат юридических наук, адвокат мамы пострадавшего ребенка Александр Карабанов. В настоящий момент готовится обращение к главе Следственного комитета РФ по этому поводу, пишет «360».

Мы в данный момент готовим обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину о возбуждении уголовного дела, — заявил Карабанов.

По его мнению, произошедшая ситуация имеет конкретный состав преступления и против владельцев сафари-парка можно возбудить дело по статье 286 уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»). Карабанов считает, что тигр откусил младенцу палец потому, что сотрудники «Тайгана» недостаточно позаботились о безопасности своих посетителей.

Ранее NEWS.ru выяснил, что в сафари-парке «Тайган» львов держат «как в концлагере» и натравливают опытных самцов на молодняк ради развлечения посетителей.