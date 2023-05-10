Военные сборы-2023. Кого призовут, отправят ли на СВО, это мобилизация? Что надо знать о военных сборах, объявленных в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ издал указ о проведении военных сборов граждан, пребывающих в запасе. Численность тех, кто под них подпадает, не раскрывается. Два пункта документа засекречены и предназначены «для служебного пользования». Кого призовут, может ли за военными сборами скрываться подготовка к новой мобилизации, будут ли сейчас отправлять в зону СВО — в материале NEWS.ru.

Что сказано в указе Путина о военных сборах

Указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ состоит из четырех пунктов, два из которых (второй и третий) засекречены.

«Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах ФСБ», — говорится в первом пункте.

В четвертом пункте содержится поручение правительству и органам исполнительной власти российских субъектов «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом» запасников на военные сборы, а также с их проведением.

Что такое военные сборы и для чего они проводятся

Военные сборы — это один из видов воинской обязанности. Сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Они ежегодно объявляются указом президента РФ.

Как заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев, на военные сборы должны призываться граждане, пребывающие в запасе, для восстановления своих навыков по специальности.

«Это серьезная работа, но сначала <...>, безусловно, должны призывать имеющих военно-учетную специальность для того, чтобы восстановить свои навыки. Там ведь самое главное пройти боевое слаживание и научиться действовать в составе подразделений, частей и соединений», — пояснил парламентарий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также Соболев отметил, что за последние десятилетия было много сокращений среди военных, соединений и частей. Именно поэтому сегодня с трудом набирается резерв для участия в крупных военных конфликтах. К тому же после всех сокращений за годы уменьшился процент тех, кто проходил военную службу.

«Чтобы восстановить мобилизационную базу, надо, чтобы у нас были граждане, имеющие военно-учетную специальность. Они должны получить ее либо на службе, либо в системе ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. — NEWS.ru). Ни для кого не секрет, что после резкого сокращения армии у нас мало кто служил. Большого резерва, необходимого для крупномасштабного военного конфликта или тем более войны, у нас на сегодня нет. Именно поэтому мы параллельно должны решать две задачи: обучить как можно больше людей военному делу и провести с ними сборы. Они должны пройти боевое слаживание и уметь действовать в составе взвода, роты, батальона», — добавил Соболев.

Каких видов бывают военные сборы и сколько они длятся

Военные сборы подразделяются на учебные и проверочные. Последние — это, как следует из ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», сборы «по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов».

Как говорится в постановлении правительства от 29 мая 2006 года «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности», подготовка к военной службе может проводиться «в ходе плановых занятий, учений, тренировок и практической работы по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств неприкосновенного запаса» в воинских частях и военных комиссариатах. Также она может проводиться в виде «проверок боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов».

Продолжительность сборов, место и время их проведения определяются Минобороны либо иной федеральной структурой, в которой предусмотрена военная служба.

Продолжительность сборов не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением тех, кто находится в резерве, не может превышать 12 месяцев.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Могут ли мобилизовать под видом сборов

Человека, не входящего в мобрезерв, могут призывать на учебные сборы не чаще одного раза в три года. На проверочные сборы запасников могут призвать «независимо от прохождения ими учебных сборов».

По закону проведение военных сборов в иных целях не допускается, то есть их участников не могут вместо обучения отправить, например, в горячие точки.

На военные сборы могут призвать любого россиянина, находящегося в запасе. При этом не важно, проходил ли он военную службу по призыву или по контракту, окончил военную кафедру или военный учебный центр. На сборы могут призывать и того, кто вовсе не служил в армии, например, из-за наличия отсрочек.

Кого не имеют права призвать на военные сборы

Подробно категории таких граждан прописаны в ст. 55 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Это женщины, а также те, кто имеет бронь на период мобилизации и в военное время, сотрудники МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, ФСИН и таможни, гражданский персонал ВС РФ и силовых ведомств.

Не могут призываться на сборы представители летно-технического состава, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно занятые перевозками или обслуживанием и ремонтом воздушных судов, аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта.

Сюда же во время навигации входят плавающий состав судов морского и речного флота, а также рыбной промышленности, те, кто заняты на посевных и уборочных работах, педагогические работники, студенты очной или очно-заочной формы обучения, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, россияне, живущие за границей, и те, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу.

Сборы имеют право не проходить сенаторы Совета Федерации, высшие чиновники регионального уровня и кандидаты на их место.

От сборов освобождаются лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу, и уволенные с военной службы — в течение двух лет со дня увольнения (за исключением тех, кто находится в мобилизационном людском резерве).

Не призываются на сборы люди, отбывающие уголовное наказание, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также подследственные и подсудимые.

Перед военными сборами граждане обязательно проходят медицинское освидетельствование.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Можно ли отказаться от военных сборов

Гражданам, отобранным для прохождения учебных сборов, не позднее чем за 10 дней до их начала вручаются повестки. При этом россияне имеют право не являться по повестке при наличии документально подтверждённых уважительных причин.

Это могут быть заболевание или увечье, связанное с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близких родственников и усыновителя гражданина либо участие в их похоронах.

Неявка по повестке на военные сборы влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей (Ст. 21.5 КоАП РФ). Уголовная ответственность за уклонение от сборов не предусмотрена.

Платят ли за участие в военных сборах

За время участия в военных сборах работающим гражданам военкомат выплачивает компенсацию. Им полагается выплата «среднего заработка (пособия) с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учета в государственном учреждении службы занятости населения)». Неработающим и не состоящим на учете в службе занятости гражданам начисляется выплата в размере МРОТ.

Также призванным на сборы полагается оплата расходов за проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, найму жилья и командировочных.

Помимо этого, за время прохождения военных сборов предусмотрена выплата оклада по воинской должности и званию с учетом местных надбавок.

Что скрывается в секретных пунктах о военных сборах

По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, в одном из пунктов, отмеченных в указе президента формулировкой «для служебного пользования», указывается число человек, призываемых на сборы, а в другом — «деньги, которые будут затрачены на призыв этих людей».

«Дело в том, что тем, кого призывают на сборы, платят по месту работы среднюю заработную плату во время сборов, а в армии им будут платить за звание и за должность, которые они будут занимать во время сборов», — рассказал эксперт.

Могут ли призванных на военные сборы отправить в зону СВО

Литовкин отметил, что россияне, призванные на военные сборы, не будут принимать участие в специальной военной операции. По его словам, пребывающие в запасе обычно помогают регулярным войскам подготовиться к крупным учениям.

«В указе нет ни одного слова о том, что эти люди должны принимать участие в специальной военной операции. Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе. А так это обычные сборы в воинских частях и на полигонах», — подчеркнул Виктор Литовкин.