Путин объявил сборы для пребывающих в запасе Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. При этом в документе второй и третий пункты засекречены с пометкой «Для служебного пользования». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов, — говорится в указе.

Сборы граждан России, находящихся в запасе Вооруженных сил, — это плановые мероприятия, на которых ранее отслужившие резервисты проводят занятия по совершенствованию боевой выучки. Они проводятся каждый год.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что мобилизационный ресурс составляет почти 25 млн человек. Депутат Андрей Картаполов оценивал количество резервистов в 2 млн человек, но отмечал, что речь идет о боевом армейском резерве. Военный обозреватель Виктор Баранец отмечал, что численность этого резерва является военной тайной.