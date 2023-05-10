На военные сборы должны призываться граждане, пребывающие в запасе для восстановления своих навыков по специальности, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, они должны пройти боевое слаживание.

Это серьезная работа, но сначала еще раз говорю в эти части, которые будут на сборах, безусловно, должны призывать имеющих военно-учетную специальность для того, чтобы восстановить свои навыки. Там ведь самое главное пройти боевое слаживание и научиться действовать в составе подразделений, частей и соединений, — заявил Соболев.