В Госдуме разъяснили, в какой форме будут приходить повестки на сборы Депутат Госдумы Картаполов сообщил, что повестки на военные сборы будут приходить в бумажной форме

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Повестка в военкомат

Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить в прежней форме, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, электронная система воинского учета будет формироваться до 2025 года, передает ТАСС.

Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства, — сказал Картаполов.

Он добавил, что в ряде регионов, где позволяют технические возможности, повестки будут дублироваться электронным способом. Однако, по его словам, врученной будет считаться только бумажная повестка.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Такие сборы проводятся ежегодно для совершенствования боевой выучки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что мобилизационный ресурс составляет почти 25 млн человек. Депутат Андрей Картаполов оценивал количество резервистов в 2 млн человек, но отмечал, что речь идет о боевом армейском резерве. Военный обозреватель Виктор Баранец отмечал, что численность этого резерва является военной тайной.