Названы причины объявления военных сборов в России Депутат ГД Соболев: военные сборы проводятся для усовершенствования резервов ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проведение военных сборов должно стать одной из задач, которая позволит усовершенствовать мобилизационные резервы ВС РФ, заявил в комментарии NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Вместе с тем он настаивает, что как можно больше людей необходимо обучить военному делу.

Мы параллельно должны решать две задачи. Первая — это обучить как можно больше людей военному делу. Второе — провести с ними сборы для того, чтобы они в тех частях, куда они приписаны, могли пройти боевое слаживание и уметь действовать в составе взвода, роты, батальона, — заявил Соболев

Депутат отметил, что за последние десятилетия было много сокращений среди военных, соединений и частей. Именно поэтому с трудом набирается резерв для участия в крупных военных конфликтах. К тому же, после всех сокращений за годы уменьшился процент тех, кто проходил военную службу.

Для того, чтобы действительно восстановить мобилизационную базу, надо, чтобы у нас в принципе были граждане, имеющие военно-учетную специальность. А для этого их нужно обучить. Они должны получить [специальность] либо на службе в вооруженных силах, либо в системе ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, — прим. NEWS.ru) и так далее. Нам надо реально решать, эту проблему. Потому что ни для кого не секрет, что после резкого сокращения наших вооруженных сил в стране мало кто служил, один из десяти примерно, — говорит Соболев.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. При этом в документе второй и третий пункты засекречены с пометкой «Для служебного пользования». Такие сборы проводятся ежегодно для совершенствования боевой выучки.