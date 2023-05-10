В Госдуме раскрыли задачи военных сборов в России Депутат Соболев: в России нужно обучить военному делу как можно больше людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России нужно обучить как можно больше людей военному делу, чтобы они получили военно-учетную специальность, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Так он объяснил недавний указ президента РФ Владимира Путина о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. По словам парламентария, необходимо восстановить мобилизационную базу, чтобы страна была готова к внешним вызовам. Соболев также подчеркнул, что на данный момент в России мало тех, кто проходил службу в армии. Многие военнослужащие были сокращены.

Чтобы восстановить мобилизационную базу, надо, чтобы у нас были граждане, имеющие военно-учетную специальность. Они должны получить ее либо на службе, либо в системе ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. — NEWS.ru). Ни для кого не секрет, что у нас мало кто служил. Большого резерва, необходимого для крупномасштабного военного конфликта или тем более войны, у нас на сегодня нет, — сказал Соболев.

По его словам, нужно решить две задачи: обучить как можно больше людей военному делу и провести с ними сборы. Они должны пройти боевое слаживание и уметь действовать в составе взвода, роты и батальона.

10 мая Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. При этом в документе второй и третий пункты засекречены с пометкой «Для служебного пользования». Сборы проводятся ежегодно для совершенствования боевой выучки.