Во сколько просыпаться, если учишься во вторую смену: ответ психологов

Во сколько просыпаться, если учишься во вторую смену: ответ психологов

В начале учебного года необходимо наладить график школьника. Рассказываем об ответе психологов на вопрос о том, во сколько нужно просыпаться, если учишься во вторую смену.

Согласно исследованиям детских психологов и сомнологов, школьник, обучающийся во вторую смену, должен просыпаться не позднее 8:00–8:30 утра, чтобы сохранить естественные биоритмы и высокую продуктивность. Такой режим позволяет выделить 1,5–2 часа утром на выполнение домашних заданий (пик интеллектуальной активности приходится на период с 9:00 до 12:00), а также обеспечить время для прогулки, завтрака и подготовки к школе без спешки.

Критически важно избегать подъема после 9:30 — это сдвигает фазы сна, приводит к вечерней бессоннице и снижает концентрацию внимания на уроках. Послеобеденное время (с 13:00–14:00) предназначено для учебы, а вечером необходимо лечь спать не позднее 22:00–22:30 для полноценного 9–10-часового отдыха. Этот график не только улучшает успеваемость, но и предотвращает хроническую усталость, эмоциональное выгорание и нарушения работы нервной системы.

Ранее россиянам рассказали, обязаны ли они скидываться на ремонт в школе.