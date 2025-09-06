Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 08:01

Во сколько просыпаться, если учишься во вторую смену: ответ психологов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В начале учебного года необходимо наладить график школьника. Рассказываем об ответе психологов на вопрос о том, во сколько нужно просыпаться, если учишься во вторую смену.

Согласно исследованиям детских психологов и сомнологов, школьник, обучающийся во вторую смену, должен просыпаться не позднее 8:00–8:30 утра, чтобы сохранить естественные биоритмы и высокую продуктивность. Такой режим позволяет выделить 1,5–2 часа утром на выполнение домашних заданий (пик интеллектуальной активности приходится на период с 9:00 до 12:00), а также обеспечить время для прогулки, завтрака и подготовки к школе без спешки.

Критически важно избегать подъема после 9:30 — это сдвигает фазы сна, приводит к вечерней бессоннице и снижает концентрацию внимания на уроках. Послеобеденное время (с 13:00–14:00) предназначено для учебы, а вечером необходимо лечь спать не позднее 22:00–22:30 для полноценного 9–10-часового отдыха. Этот график не только улучшает успеваемость, но и предотвращает хроническую усталость, эмоциональное выгорание и нарушения работы нервной системы.

Ранее россиянам рассказали, обязаны ли они скидываться на ремонт в школе.

школы
сон
школьники
режимы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ убили своих же за попытку побега
В Москве задержали украинку за работу на спецслужбы Киева
В Германии отреагировали на слова Путина о НАТО на Украине
Мошенники добрались до ОДКБ, используя ИИ
Подаренные Киеву поезда стали причиной громкого скандала в Австрии
Стало известно, как Трамп относится к Лукашенко
Стали известны имена финалистов US Open
Назван регион-лидер по заболеваемости ВИЧ
В России оценили торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 сентября 2025 года
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии Путина
«Мы поддерживаем»: Оверчук о разблокировании дорог на Южном Кавказе
Блогер BadComedian оказался в базе «Миротворец»
Некоторым россиянам начнут выплачивать по 1 млн рублей за рождение ребенка
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.