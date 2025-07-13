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13 июля 2025 в 23:01

Вместо варенья из смородины готовлю печенье: его все уплетают за обе щеки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо варенья из черной смородины готовлю печенье. Оно получается нежным, слегка рассыпчатым, с насыщенным ягодным ароматом. Все, кто его пробовал, уплетают за обе щеки.

Рецепт: разомните 100 г свежей или размороженной черной смородины, смешайте с 100 г размягченного сливочного масла, 80 г сахара и 1 яйцом. Добавьте 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли, замесите мягкое тесто. Сформируйте шарики, выложите на противень, слегка прижмите вилкой и выпекайте 15 минут при 180 °C.

Готовое печенье получится с румяной корочкой, а внутри останется сочная ягодная начинка, которая гармонично сочетает сладость и легкую терпкость. Подавайте с чаем или молоком — это идеальный десерт для летнего чаепития! Для усиления вкуса можно добавить в тесто цедру лимона или ваниль. Храните печенье в герметичной банке, чтобы сохранить свежесть.

Ранее стало известно, как приготовить творожное печенье. Получается с хрустящей корочкой, но мягкое внутри.

печенье
смородина
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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