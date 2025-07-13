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13 июля 2025 в 11:36

Снежные шарики тают во рту! Нежные «Снежки» из 4 ингредиентов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные «Снежки» — рассыпчатое печенье из 4 ингредиентов! Это печенье — настоящая магия простоты! Всего четыре базовых продукта превращаются в воздушные снежные шарики, которые буквально тают во рту. Идеальный вариант для новогоднего стола или уютного зимнего чаепития, когда хочется создать праздничное настроение без сложных рецептов. Нежное песочное тесто и сладкая пудра создают эффект настоящих снежных комочков — красиво, вкусно и очень по-домашнему.

Размягченное сливочное масло тщательно разотрите с 30 г сахарной пудры до однородной кремообразной массы. Добавьте желток и продолжайте взбивать. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое пластичное тесто. Оно должно получиться достаточно плотным, но не крутым. Уберите тесто в холодильник на 20 минут — так оно станет более податливым и не будет липнуть к рукам при формировании.

Охлажденное тесто разделите на небольшие кусочки, скатайте аккуратные шарики размером с грецкий орех. Выложите на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между печеньями. Выпекайте в разогретой до 160°C духовке 15–20 минут до легкого румянца. Горячие «Снежки» сразу обваляйте в оставшейся сахарной пудре — она создаст эффект инея.

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рецепты
кулинария
печенье
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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