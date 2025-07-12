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12 июля 2025 в 13:00

Чуть муки и орешков — на выходе «Шоколадные поцелуйчики»! Чудо-рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Шоколадные поцелуйчики» с орешками — объятия сладости в каждом кусочке! Представьте нежное шоколадное печенье, которое буквально тает во рту, оставляя после себя тонкий ореховый акцент и шлейф какао-аромата. Эти миниатюрные «поцелуйчики» — идеальный десерт для романтического вечера, дружеских посиделок или просто когда хочется побаловать себя чем-то особенным. С хрустящими орешками внутри и мягкой шоколадной основой они покоряют с первого укуса!

Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте противень, застелив его пергаментом. В миске растопите на водяной бане 100 г темного шоколада и 80 г сливочного масла, помешивая до однородности. Дайте немного остыть, затем добавьте 100 г сахара, 1 яйцо и щепотку соли, тщательно перемешайте. Просейте 150 г муки с 1/2 ч. л. разрыхлителя, аккуратно соедините с шоколадной массой. Тесто должно получиться мягким, но не липким.

Орехи (50 г фундука или грецких) слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Сформируйте из теста небольшие шарики размером с грецкий орех, внутрь каждого спрячьте по орешку, придавая печенью аккуратную форму. Выпекайте 12–15 минут — поверхность должна схватиться, но внутри печенье останется немного мягким. Пока печенье горячее, можно слегка приплюснуть его лопаткой, создавая эффект «поцелуйчиков».

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печенье
сладости
орехи
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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