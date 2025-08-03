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03 августа 2025 в 11:30

Готовим без выпечки! Мини-муравейники за 15 минут! Сладкое лакомство!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожные «Муравейник» — сладкое путешествие в детство! Помните эти хрустящие пирамидки из детства, которые таяли во рту, оставляя после себя вкус сгущёнки и орехов? Сегодня я расскажу, как легко приготовить любимый десерт без особых усилий. Всего три основных ингредиента, минимум времени — и перед вами появится целая армия сладких «муравейников», которые исчезнут со стола моментально!

Готовим вместе

Возьмите 500 г песочного печенья (подойдёт любое, но лучше «Юбилейное» или «К кофе»). Поломайте его руками на небольшие кусочки — не слишком мелко, чтобы чувствовалась структура. В глубокой сковороде растопите 200 г сливочного масла, добавьте целую банку варёной сгущёнки (380–400 г) и прогрейте на маленьком огне три-четыре минуты, постоянно помешивая. Должна получиться однородная карамельная масса.

Высыпьте в горячую смесь подготовленное печенье и 100 г измельчённых грецких орехов (можно слегка обжарить их заранее для аромата). Аккуратно перемешайте, чтобы все кусочки покрылись сладкой глазурью. Теперь самое интересное — формирование пирожных. Мокрыми руками скатайте из массы небольшие пирамидки или шарики. Для красоты можно обвалять их в кокосовой стружке или молотых орехах.

Выложите «муравейники» на пергамент и отправьте в холодильник на один-два часа — это нужно, чтобы десерт хорошо схватился. Перед подачей можно украсить шоколадной крошкой или полить растопленным шоколадом. Хрустящее печенье, нежная карамельная сгущёнка и ароматные орехи создают потрясающую комбинацию! Этот десерт особенно хорош с чаем или молоком — настоящая машина времени, которая вернёт вас в беззаботное детство. Приятного аппетита!

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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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