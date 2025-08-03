Если нет муки, пеку «Медвежьи лапки» — нежное шоколадное лакомство!

Шоколадные «Медвежьи лапки» — объедение без муки! Хотите удивить близких необычным десертом, который готовится просто, но выглядит по-праздничному? Эти шоколадные «лапки» — идеальный вариант! Без муки, зато с двойной порцией шоколада и хрустящим миндалем — они покорят даже тех, кто равнодушен к сладкому. А если у вас нет специальной формы — не беда, эти мишки прекрасно получаются и руками!

Готовим вместе:

Начните с подготовки ингредиентов. 70 г тёмного шоколада поломайте на кусочки и растопите на водяной бане. 100 г миндаля измельчите в блендере до состояния мелкой крошки, но не в муку — должны чувствоваться кусочки. Отделите 1 белок от желтка (желток не понадобится) и взбейте его с 100 г сахара до лёгкой пены.

В миске смешайте растопленный шоколад, взбитый белок, молотый миндаль и 2 ст. л. какао. Тесто получится густым и пластичным. Если планируете использовать форму — смажьте её сливочным маслом. Нет формы? Не проблема! Мокрыми руками слепите небольшие овальные лепёшки, сделайте сверху три «пальчика» — вот и лапки готовы.

Выпекайте при 170 °C 12–15 минут. Печенье немного поднимется, но останется плотным. Пока печенье горячее, украсьте его: 90 г белого шоколада растопите и с помощью кондитерского мешка или просто ложкой нанесите «коготки» на кончики лапок.

Дайте полностью остыть — печенье станет хрустящим снаружи, но останется мягким внутри. Подавайте с молоком или кофе.

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