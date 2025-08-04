Появились новые данные о пассажирах столкнувшегося с поездом автобуса МВД: в столкнувшемся с поездом в Ленинградской области автобусе были двое детей

Среди пассажиров туристического автобуса, столкнувшегося с грузовым поездом в Ленинградской области, были двое детей, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону со ссылкой на начальника отдела Госавтоинспекции Лодейного Поля Артура Кошлеца. По его словам, несовершеннолетние не пострадали. Кошлец также подтвердил гибель женщины 1957 года рождения.

В результате столкновения <…> погибла одна гражданка 1957 года рождения. В автобусе также находились двое несовершеннолетних детей, дети не пострадали, — говорится в сообщении.

Столкновение автобуса с железнодорожным составом в Ленинградской области произошло утром 4 августа. Транспортное средство попало в ДТП на регулируемом переезде станции Инема.

По данным администрации Ленинградской области, при столкновении автобуса с поездом пострадали 16 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и ДТП избежать не удалось.