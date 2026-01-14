В Госдуме оценили идею размещения британских солдат на Украине после СВО Шеремет: безопасность британских солдат на Украине невозможно гарантировать

Безопасность британских солдат в случае их отправки на Украину после окончания СВО невозможно гарантировать, заявил ТАСС член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Он отметил, что агрессивные действия этих военных будут восприняты как экспансия.

Генштаб Британии в случае отправки на Украину своих военнослужащих <…> должен понимать, что Россия <…> сможет постоять за себя. Их агрессивные действия будут восприняты как экспансия, — сказал Шеремет.

Ранее начальник британского Генштаба Ричард Найтон заявил, что развертывание национального военного контингента на Украине после завершения кризиса допустимо только при гарантиях его безопасности. Он уточнил, что для поддержания безопасного уровня боеготовности личный состав должен получить необходимое снаряжение, подготовку и четкий график ротации.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что план развертывания военного контингента на Украине после прекращения огня готов и разработан «коалицией желающих». Он отметил, что с лидерами стран-участниц был проведен политический процесс по этому вопросу.