14 января 2026 в 08:46

Бастрыкин озвучил суровый приговор россиянину за поджог военного вертолета

Бастрыкин: Семенов был приговорен к 12 годам за поджог военного вертолета

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Гражданин России Максим Семенов приговорен к 12 годам лишения свободы за поджог военного вертолета, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. По его словам, приговор также касается поджога объекта компании мобильной связи. Эти действия были совершены по заданию украинских спецслужб. Бастрыкин подчеркнул, что СК продолжает привлекать к ответственности российских граждан, которые встали на путь пособничества Киеву.

К 12 годам лишения свободы осужден Максим Семенов, который, действуя по наводке представителей украинских спецслужб, поджег объект компании мобильной связи, а также военно-транспортный вертолет, — сказал руководитель ведомства.

Ранее житель Тобольска Замир Саитов был приговорен к 19 годам лишения свободы за подготовку террористического акта в Дагестане. Мужчина планировал организовать теракты в регионе в составе группы сторонников запрещенной организации. Суд также назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей. Задержание Саитова произошло в мае 2022 года в лесном массиве на окраине города Дагестанские Огни.

До этого житель Мурманской области был приговорен к 18 годам лишения свободы за государственную измену и покушение на диверсию. Верховный суд Карелии вынес приговор 33-летнему Владимиру Кокловскому. По данным следствия, он действовал по указанию украинских кураторов.

