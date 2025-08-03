Торт «Карпатка» — мегавкусно! Нежный десерт с заварными коржами и кремом

Торт «Карпатка» — мегавкусно! Нежный десерт с заварными коржами и кремом

Торт «Карпатка» — мегавкусно! Нежный десерт с заварными коржами и кремом! Этот воздушный десерт с тонкими заварными коржами и бархатистым кремом станет украшением любого чаепития. Готовится просто, а вкус — просто волшебный!

Ингредиенты для формы 22 см, заварное тесто

Вода — 70 мл

Молоко — 70 мл

Масло сливочное — 60 г

Мука — 100 г

Соль — ¼ ч. л.

Сахар — ¼ ч. л.

Яйца — 3 шт.

Заварной крем

Яйца — 2 шт.

Молоко — 500 мл

Сахар — 130 г

Ванильный сахар — 10 г

Кукурузный крахмал — 40 г

Масло сливочное 82% — 150 г

Для украшения:

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Приготовление

Крем. Подогрейте молоко. Яйца взбейте с сахаром и крахмалом. Тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Верните смесь в кастрюлю и варите 7–10 минут до загустения. Накройте пленкой «в контакт» и остудите. Тесто. Смешайте воду, молоко, масло, соль и сахар. Доведите до кипения, всыпьте муку, интенсивно помешивая. Варите 1–2 минуты, пока тесто не соберется в ком. Остудите до теплого состояния, затем по одному введите яйца. Выпечка. Разделите тесто на две части, раскатайте в круги на пергаменте. Выпекайте при 190 °C 15–25 минут до золотистого цвета. Сборка. Взбейте мягкое масло до пышности, постепенно добавляя остывшую заварную основу. Промажьте кремом первый корж, накройте вторым. Охлаждайте 3–4 часа.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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