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03 августа 2025 в 10:30

Торт «Карпатка» — мегавкусно! Нежный десерт с заварными коржами и кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Карпатка» — мегавкусно! Нежный десерт с заварными коржами и кремом! Этот воздушный десерт с тонкими заварными коржами и бархатистым кремом станет украшением любого чаепития. Готовится просто, а вкус — просто волшебный!

Ингредиенты для формы 22 см, заварное тесто

  • Вода — 70 мл
  • Молоко — 70 мл
  • Масло сливочное — 60 г
  • Мука — 100 г
  • Соль — ¼ ч. л.
  • Сахар — ¼ ч. л.
  • Яйца — 3 шт.

Заварной крем

  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 500 мл
  • Сахар — 130 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Кукурузный крахмал — 40 г
  • Масло сливочное 82% — 150 г

Для украшения:

  • Сахарная пудра — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Крем. Подогрейте молоко. Яйца взбейте с сахаром и крахмалом. Тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Верните смесь в кастрюлю и варите 7–10 минут до загустения. Накройте пленкой «в контакт» и остудите.
  2. Тесто. Смешайте воду, молоко, масло, соль и сахар. Доведите до кипения, всыпьте муку, интенсивно помешивая. Варите 1–2 минуты, пока тесто не соберется в ком. Остудите до теплого состояния, затем по одному введите яйца.
  3. Выпечка. Разделите тесто на две части, раскатайте в круги на пергаменте. Выпекайте при 190 °C 15–25 минут до золотистого цвета.
  4. Сборка. Взбейте мягкое масло до пышности, постепенно добавляя остывшую заварную основу. Промажьте кремом первый корж, накройте вторым. Охлаждайте 3–4 часа.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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