Торт «Карпатка» — мегавкусно! Нежный десерт с заварными коржами и кремом! Этот воздушный десерт с тонкими заварными коржами и бархатистым кремом станет украшением любого чаепития. Готовится просто, а вкус — просто волшебный!
Ингредиенты для формы 22 см, заварное тесто
- Вода — 70 мл
- Молоко — 70 мл
- Масло сливочное — 60 г
- Мука — 100 г
- Соль — ¼ ч. л.
- Сахар — ¼ ч. л.
- Яйца — 3 шт.
Заварной крем
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 500 мл
- Сахар — 130 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Кукурузный крахмал — 40 г
- Масло сливочное 82% — 150 г
Для украшения:
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
Приготовление
- Крем. Подогрейте молоко. Яйца взбейте с сахаром и крахмалом. Тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Верните смесь в кастрюлю и варите 7–10 минут до загустения. Накройте пленкой «в контакт» и остудите.
- Тесто. Смешайте воду, молоко, масло, соль и сахар. Доведите до кипения, всыпьте муку, интенсивно помешивая. Варите 1–2 минуты, пока тесто не соберется в ком. Остудите до теплого состояния, затем по одному введите яйца.
- Выпечка. Разделите тесто на две части, раскатайте в круги на пергаменте. Выпекайте при 190 °C 15–25 минут до золотистого цвета.
- Сборка. Взбейте мягкое масло до пышности, постепенно добавляя остывшую заварную основу. Промажьте кремом первый корж, накройте вторым. Охлаждайте 3–4 часа.
Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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