Овсяное печенье «Здоровье»: содержит много клетчатки и всего 150 ккал

Овсяное печенье «Здоровье» — это идеальный полезный перекус с насыщенным орехово-медовым вкусом и приятной хрустящей текстурой.

Для приготовления понадобятся 200 г овсяных хлопьев долгого приготовления, 2 спелых банана, 50 г грецких орехов, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. корицы и щепотка соли. Бананы разомните вилкой до состояния пюре, смешайте с хлопьями, добавьте измельченные орехи, мед и специи. Тесто должно получиться густым, но пластичным — если нужно, добавьте 1–2 ст. л. воды. Сформируйте печенье ложкой, выложите на пергамент и выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Готовое печенье получается ароматным с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной, где чувствуется сладость бананов, терпкость меда и пикантность корицы. В 100 г такого лакомства всего 150 ккал, зато много клетчатки и полезных жиров — это отличный вариант для полезного завтрака или перекуса без муки, сахара и масла!

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