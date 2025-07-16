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16 июля 2025 в 23:23

Никто не догадается, что в печенье тыква — мягкая бисквитная вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье получается необыкновенно нежным — с хрустящей корочкой и мягкой бисквитной серединкой. Тыква придает ему влажность и особую бархатистость, а корица с мускатным орехом создают приятный аромат. При этом никто не догадается, что в печенье есть тыква.

Рецепт: разомните вилкой 200 г запеченной тыквы, смешайте с 100 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара и 1 яйцом. Добавьте 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли, 1/2 ч. л. корицы и 1/4 ч. л. мускатного ореха. Замесите тесто, которое должно получиться мягким, но не липким.

Сформируйте шарики размером с грецкий орех, выложите на противень с пергаментом, слегка прижмите вилкой. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого края.

Подавайте эту мягкую бисквитную вкуснятину с молоком или чаем — оно особенно хорошо раскрывается в сочетании с горячими напитками. Храните в плотно закрытой таре до пяти дней, если, конечно, оно так долго продержится!

Ранее стало известно, как приготовить мягкое кокосовое печенье всего из трех ингредиентов.

печенье
рецепты
выпечка
тыква
Дарья Иванова
Д. Иванова
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