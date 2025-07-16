Никто не догадается, что в печенье тыква — мягкая бисквитная вкуснятина

Никто не догадается, что в печенье тыква — мягкая бисквитная вкуснятина

Это печенье получается необыкновенно нежным — с хрустящей корочкой и мягкой бисквитной серединкой. Тыква придает ему влажность и особую бархатистость, а корица с мускатным орехом создают приятный аромат. При этом никто не догадается, что в печенье есть тыква.

Рецепт: разомните вилкой 200 г запеченной тыквы, смешайте с 100 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара и 1 яйцом. Добавьте 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли, 1/2 ч. л. корицы и 1/4 ч. л. мускатного ореха. Замесите тесто, которое должно получиться мягким, но не липким.

Сформируйте шарики размером с грецкий орех, выложите на противень с пергаментом, слегка прижмите вилкой. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого края.

Подавайте эту мягкую бисквитную вкуснятину с молоком или чаем — оно особенно хорошо раскрывается в сочетании с горячими напитками. Храните в плотно закрытой таре до пяти дней, если, конечно, оно так долго продержится!

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