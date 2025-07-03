Для этого мягкого кокосового печенья нужно всего 3 ингредиента: без муки

Для этого мягкого кокосового печенья нужно всего 3 ингредиента: без муки

Кокосовое печенье по этому рецепту поразит вас своей воздушной текстурой — хрустящее снаружи и мягкое внутри, с насыщенным кокосовым ароматом и приятной сладостью без приторности.

Оно идеально сочетается с утренним кофе или молоком, а благодаря отсутствию муки подходит для безглютенового питания. Для приготовления этого мягкого кокосового печенья нужно всего три ингредиента, не считая щепотки соли.

Вам понадобится: 200 г кокосовой стружки, 100 г сахара, 2 яичных белка, щепотка соли. Смешайте все сухие ингредиенты в миске, добавьте взбитые в легкую пену белки и ваниль, тщательно перемешайте до однородности.

Тесто получится липким — сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пекарской бумагой и выпекайте при 160 °C 15–20 минут до золотистого края.

Храните печенье в герметичной таре до пяти дней — с каждым днем оно становится только вкуснее! Для разнообразия можно добавить в тесто 50 г измельченного белого шоколада или цедру лайма.

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