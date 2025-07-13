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13 июля 2025 в 10:01

Десерт? Закуска? Нет — кулинарный шик! Блинные мешочки с горгонзолой!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Блинные мешочки с грушей и горгонзолой — изысканный дуэт сладости и пикантности! Эти утончённые блинные мешочки сочетают нежность тонких блинов, сладость запечённой груши и пикантность благородного сыра. Идеальная закуска для фуршета или необычный десерт для гурманов. Контраст температур — тёплая начинка и прохладный блин — создаёт неповторимый вкусовой эффект.

Приготовьте тонкие блины: взбейте 2 яйца с 300 мл молока, щепоткой соли и 1 ст. л. сахара. Добавьте 130 г муки, дайте тесту постоять 15 минут. Жарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка. Для начинки очистите 2 груши, нарежьте кубиками, запеките с 1 ст. л. мёда и веточкой розмарина 15 минут при 180 °C.

В центр каждого блина выложите 1 ч. л. тёплой груши и кусочек горгонзолы (100 г всего). Соберите мешочки, перевяжите зелёным луком или шнитт-луком. Подавайте сразу, пока сыр слегка плавится.

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перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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