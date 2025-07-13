Стало известно, сколько харьковских сел контролируют российские военные Ганчев: российские военные контролируют в Харьковской области более 75 сел

Более 75 сел в Харьковской области контролируются российскими военными, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он подчеркнул, что над 35 населенными пунктами Купянского района также установлен административный контроль.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже больше 75 населенных пунктов в Харьковской области, — сказал он.

Ранее военный эксперт полковник Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины, по всей видимости, планируют покинуть Купянск в Харьковской области. Он проанализировал текущую обстановку на Купянском и Харьковском направлениях. По словам полковника, противник активно сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в городе.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ проводят активные накаты для вытеснения украинских войск с окраин Купянска. По его словам, военные превращают окраины города в серую зону.

Минобороны России данную информацию не комментировало.