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13 июля 2025 в 17:09

Агент СБУ убедила мужа передать ложные сведения ВС РФ о нахождении ВСУ

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Силовики нашли родственника военнопленного из 143-й бригады ВСУ Сергея Медведченко, который передавал ложные координаты украинских войск для ударов, многие из них на самом деле указывали на жилые дома, рассказали ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что жена брата была агентом Службы безопасности Украины (СБУ), именно ее кураторы убедили супруга пойти на преступление.

Мы заподозрили неладное и узнали, что сестра Ефименко Алена давно завербована СБУ, а сам брат военнопленного признал, что именно по ее наводке сдал координаты позиций расчета БПЛА, по всей видимости, чтобы втереться к нам в доверие, — сказал он.

Ранее пленный Медведченко, сдавшийся военным из группировки войск «Север», признался, что не знает, смог бы он убить своего брата, который сражается в рядах российской армии. По его словам, в камеру дрона не видно лица будущей жертвы.

Кроме того, служба безопасности Украины внесла в разыскные списки первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Первый был объявлен в розыск еще в октябре 2024 года. Хинштейн попал список в апреле 2025 года.

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