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13 июля 2025 в 09:35

Гавайские мини-пиццы на завтрак! Обалденная вкуснятина за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гавайские мини-пиццы на завтрак — тропическое настроение с утра! Эти миниатюрные пиццы с сочной ветчиной и сладким ананасом — идеальный способ начать день с солнечных ноток. Готовятся за 15 минут из простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Хрустящая основа, расплавленный сыр и неожиданное сочетание вкусов — то, что нужно для бодрого утра без лишних хлопот.

Разрежьте 4 английских маффина пополам или возьмите 8 кружков багета. Смажьте каждую основу 2 ст. л. томатного соуса. Выложите начинку: кубики ветчины (100 г), колечки ананаса (8 консервированных или свежих), посыпьте тёртой моцареллой (150 г). Для пикантности добавьте щепотку орегано и пару капель табаско.

Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10 минут, пока сыр не расплавится в золотистые пузырьки. Подавайте сразу, украсив свежим базиликом или руколой.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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