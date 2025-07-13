«Сохранять баланс»: политолог об анонсированном заявлении Трампа по России Политолог Блохин: в речи Трампа будут хорошие и плохие новости для РФ и Украины

В анонсированном большом заявлении президента США Дональда Трампа будут хорошие и плохие новости одновременно как для России, так и для Украины, заявил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, в своей речи Трамп постарается сохранить баланс.

Могут быть как хорошие, так и плохие новости как для Украины, так и для России. Для Украины, возможно, будут хорошие новости, что помощь будет. Но плохие новости заключаются в том, что эта помощь будет ограниченной и будет зависеть от успехов Киева. Так же и для нас. Вроде бы он будет открыт для нормализации отношений с Россией, будет готов пойти на переговоры с Украиной. Но при этом будет ждать уступок с нашей стороны. Вот такая позиция — сохранять баланс, — отметил политолог.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп действует в интересах США и стремится нанести поражение России. По его словам, противостояние с таким оппонентом требует от РФ особого дипломатического мастерства.