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12 июля 2025 в 16:14

Топовый ужин: сундучки с сырно-грибной начинкой — вкуснота из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти томатные сундучки с сырно-грибной начинкой — идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Сочетание запеченных помидоров, ароматных грибов и расплавленного сыра создает неповторимый вкус, который понравится всей семье.

Ингредиенты:

  • крупные томаты — 8 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • сливочный сыр — 150 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка — 3 веточки;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • тимьян сушеный — 1/2 ч. л.

Приготовление:

  1. У томатов срежьте верхушки и аккуратно удалите мякоть.
  2. Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте с чесноком на оливковом масле.
  3. Смешайте грибы с обоими видами сыра, добавьте рубленую петрушку и специи.
  4. Наполните томаты начинкой, сверху посыпьте тертым твердым сыром.
  5. Запекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
томаты
грибы
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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