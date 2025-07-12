Топовый ужин: сундучки с сырно-грибной начинкой — вкуснота из духовки

Эти томатные сундучки с сырно-грибной начинкой — идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Сочетание запеченных помидоров, ароматных грибов и расплавленного сыра создает неповторимый вкус, который понравится всей семье.
Ингредиенты:
- крупные томаты — 8 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- сливочный сыр — 150 г;
- твердый сыр — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — 3 веточки;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- тимьян сушеный — 1/2 ч. л.
Приготовление:
- У томатов срежьте верхушки и аккуратно удалите мякоть.
- Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте с чесноком на оливковом масле.
- Смешайте грибы с обоими видами сыра, добавьте рубленую петрушку и специи.
- Наполните томаты начинкой, сверху посыпьте тертым твердым сыром.
- Запекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистой корочки.
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