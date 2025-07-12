Топовый ужин: сундучки с сырно-грибной начинкой — вкуснота из духовки

Эти томатные сундучки с сырно-грибной начинкой — идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Сочетание запеченных помидоров, ароматных грибов и расплавленного сыра создает неповторимый вкус, который понравится всей семье.

Ингредиенты:

крупные томаты — 8 шт.;

шампиньоны — 200 г;

сливочный сыр — 150 г;

твердый сыр — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 3 веточки;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

тимьян сушеный — 1/2 ч. л.

Приготовление:

У томатов срежьте верхушки и аккуратно удалите мякоть. Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте с чесноком на оливковом масле. Смешайте грибы с обоими видами сыра, добавьте рубленую петрушку и специи. Наполните томаты начинкой, сверху посыпьте тертым твердым сыром. Запекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

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