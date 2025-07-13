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13 июля 2025 в 08:50

Сыр готовим сами: идеально для бутеров и в салаты — попробуйте этот способ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот домашний сыр из творога порадует вас нежной текстурой и натуральным вкусом. Всего несколько простых ингредиентов — и вы получите полезный продукт без консервантов, который можно добавлять в салаты, бутерброды или есть просто так.

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • молоко — 600 мл;
  • сода — 3 г;
  • соль — 5 г;
  • масло сливочное — 30 г;
  • масло растительное — по вкусу.

Приготовление:

  1. Творог разомните вилкой или пропустите через сито.
  2. В кастрюле смешайте молоко, творог, соду и соль.
  3. Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной.
  4. Добавьте сливочное масло, продолжайте мешать, пока сыр не начнет отставать от стенок кастрюли.
  5. Смажьте форму растительным маслом, выложите сыр и разровняйте.
  6. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2–3 часа.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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кулинария
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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