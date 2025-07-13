Сыр готовим сами: идеально для бутеров и в салаты — попробуйте этот способ

Сыр готовим сами: идеально для бутеров и в салаты — попробуйте этот способ

Этот домашний сыр из творога порадует вас нежной текстурой и натуральным вкусом. Всего несколько простых ингредиентов — и вы получите полезный продукт без консервантов, который можно добавлять в салаты, бутерброды или есть просто так.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

молоко — 600 мл;

сода — 3 г;

соль — 5 г;

масло сливочное — 30 г;

масло растительное — по вкусу.

Приготовление:

Творог разомните вилкой или пропустите через сито. В кастрюле смешайте молоко, творог, соду и соль. Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной. Добавьте сливочное масло, продолжайте мешать, пока сыр не начнет отставать от стенок кастрюли. Смажьте форму растительным маслом, выложите сыр и разровняйте. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2–3 часа.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.