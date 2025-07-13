Сыр готовим сами: идеально для бутеров и в салаты — попробуйте этот способ

Этот домашний сыр из творога порадует вас нежной текстурой и натуральным вкусом. Всего несколько простых ингредиентов — и вы получите полезный продукт без консервантов, который можно добавлять в салаты, бутерброды или есть просто так.
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- молоко — 600 мл;
- сода — 3 г;
- соль — 5 г;
- масло сливочное — 30 г;
- масло растительное — по вкусу.
Приготовление:
- Творог разомните вилкой или пропустите через сито.
- В кастрюле смешайте молоко, творог, соду и соль.
- Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной.
- Добавьте сливочное масло, продолжайте мешать, пока сыр не начнет отставать от стенок кастрюли.
- Смажьте форму растительным маслом, выложите сыр и разровняйте.
- Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2–3 часа.
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