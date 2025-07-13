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13 июля 2025 в 19:04

Полыхающие поля с пшеницей под Ростовом попали на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ростовской области загорелись поля с пшеницей между Шахтами и Ростовом-на-Дону, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что из-за сильного пламени на некоторых участках трассы образовалась нулевая видимость.

Судя по видео, в небо поднялся огромный столб черного дыма. Кое-где можно заметить куски пепла.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сделанный из космоса снимок лесных пожаров в Забайкальском крае и Бурятии. В этих регионах на фоне пожароопасной ситуации действует режим ЧС. Использование открытого огня там строго запрещено.

До этого молодой человек поджег лес в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. 25-летний злоумышленник сделал это ради забавы. Ущерб составил 41 тысячу рублей.

Между тем руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что главными причинами всех лесных и природных пожаров в России остаются халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнем. В качестве доказательства глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях.

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