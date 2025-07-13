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Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 18:52

На юге России объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае вечером 13 июля объявлена ракетная опасность, следует из сообщения в приложении МЧС России. Местных жителей и туристов призвали укрыться в защищенном помещении и отойти от окон. Комментариев от властей пока не было.

На территории края объявлена ракетная опасность. Существует угроза падения ракет, — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в период с 13:00 мск до 16:00 мск ПВО сбила 12 беспилотников ВСУ в двух российских регионах. Семь дронов уничтожили в Брянской области, еще пять — в Орловской. С 16:00 до 18:00 уничтожили 16 украинских БПЛА. По данным военного ведомства, они были ликвидированы в Брянской, Рязанской, а также Смоленской и Орловской областях.

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 13 июля, ударили беспилотниками по четырем регионам России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 36 воздушных целей. Наибольший удар пришелся на Белгородскую область. Там были сбиты и перехвачены 26 украинских дронов.

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