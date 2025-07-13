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13 июля 2025 в 19:10

МО Украины оправдалось за постановку на учет неподходящих граждан

МО Украины: сбои в системе автопостановки на учет вызваны человеческим фактором

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Система автоматической постановки на воинский учет украинских граждан, которая действует в стране уже год, постоянно сбоит, сообщили представители Министерства обороны Украины. По их словам, частые неполадки происходят из-за немалых объемов мобилизационной работы, а также человеческого фактора.

Бывают случаи, когда на учет попадают люди, которые давно исключены из него. Или те, что стоят на учете, но без пометки в реестре. Такое происходит из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора, — говорится в сообщении.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об учащении случаев организованного сопротивления работникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) со стороны украинских граждан. В разных регионах Украины местные жители выходят на улицы и препятствуют принудительной мобилизации людей на фронт. По его словам, в подобных бунтах участвуют группы по 20 и более человек, в том числе женщины и лица пожилого возраста.

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